Vydělával prodejem pervitinu

CHOMUTOVSKO - Na soud počká ve vazbě.

Další úspěšnou realizaci mají za sebou kriminalisté chomutovského TOXI týmu. Díky jejich práci skončil za mřížemi 39letý muž z Kadaně. Poté, co policisté jeho „živnost“ dostatečně zmapovali, provedli samotnou realizaci, při které podezřelého zadrželi a provedli v jeho bydlišti domovní prohlídku. Při té mimo jiné nalezli 45 gramů pervitinu, o němž obviněný tvrdil, že ho má pro vlastní potřebu. Důkazy však svědčí o tom, že muž drogu prodával dalším uživatelům na různých místech v okrese Chomutov. Některým, například své družce, pak pervitin dával i zdarma. Distribuce se měl dopouštět i přes skutečnost, že za podobné jednání byl nedávno odsouzen a vloni v únoru propuštěn z věznice.

Na základě zjištěných skutečností vyšetřovatel zadrženého obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a poté podal podnět ke vzetí obviněného do vazby. Tam si muž počká na soud, u kterého mu s ohledem na opakování této trestné činnosti hrozí odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 16. října 2024

