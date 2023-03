Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

LIBERECKO – Muži za distribuci drog hrozí až deset let vězení.

Na počátku letošního března spustili liberečtí kriminalisté ve spolupráci s krajským Toxi týmem akci nazvanou „Pilka“. Do hledáčku kriminalistů se dostal 42 letý muž z Frýdlantska, jehož hlavním obchodním artiklem a vlastně j edinou výdělečnou činností byl od roku 2018 prodej omamných a psychotropních látek. Recidivista se na Frýdlantsku věnoval této protiprávní činnosti i přesto, že již byl v minulosti rozsudkem okresního soudu uznán vinným ze spáchání obdobné trestné činnosti. Prostor k nápravě, který mu soud ve svém rozhodnutí o vině a trestu věnoval, distributor nebral vážně. Svou živnost provozoval dál. Při prodeji drog si vypiloval sofistikovanou techniku prodeje. Aniž by se jakkoli významným způsobem namáhal, konzumenti si k němu chodili sami. Prodeje se v drtivé většině uskutečňovali přes „výdejní okénko“. Takřka kdokoli měl zájem, ať již o marihuanu nebo pervitin, přispěchal k okénku mužova bytu a tak, jako například funguje výdej hamburgerů ve fast foodu, fungoval i prodej omamných a psychotropních látek. Kriminalisté specializovaní na potírání drogové kriminality zmapovali na více jak tři stovky prodejů drog, ať již to byl právě pervitin nebo marihuana. Zajištění dostatečného množství důkazních prostředků vyvrcholilo v zadržení podezřelého muže přímo v místě jeho bydliště. Při domovní prohlídce kriminalisté nalezli nejen finanční hotovost, ale také předpřipravené prodejní zboží v podobě více jak 200 gramů marihuany a pervitinu.

Velmi záhy vyšetřovatelé 42 letému muži, sdělili podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, a podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. Podnět byl akceptován a recidivista si tak na rozhodnutí o trestu počká v cele vazební věznice. V případě odsouzení mu může hrozit trest odnětí svobody od dvou do deseti let.

