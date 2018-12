Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vydávala se za kontrolu z pojišťovny

LITOMĚŘICKO - Hyena s lidskou tváří okradla seniory…

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 kolem poledne zazvonila u domu v Sokolské ulici v Roudnici nad Labem neznámá žena s nekalými úmysly. Vydávala se za kontrolu z pojišťovny a neotřele vnikla do bytu stařečků, s kterými začala ihned vyplňovat dotazníky. Po chvíli je požádala o klíče od domu s tím, že si musí dojít do auta pro razítko. V tomto okamžiku pravděpodobně vpustila do domu ještě svého komplice. Po návratu jim chtěla doplatit 1000 korun jako přeplatek za léky, ale měla pouze 5000 korunovou bankovku a tu chtěla rozměnit. Poškození přinesli krabičku s penězi, ale drobné na rozměnění bankovky neměli. Neznámá žena jim řekla, že dojde rozměnit a ještě se vrátí. Stařečkové čekali marně, žena se nevrátila. Navíc po jejím odchodu zjistili, že jim zmizela krabička s jejich celoživotními úsporami a zlaté šperky. Neznámá ženština se neštítila okrást 90leté seniory, kterým způsobila škodu přesahující 100 tisíc korun. Dle popisu měla být ve věku od 50 do 60let, zhruba 160cm vysoká, oblečena do šedohnědého ošacení a na hlavě měla mít tzv. kulich s bambulí.

Chceme požádat případné svědky, kteří se v uvedenou dobu pohybovali v roudnické Sokolské ulici a okolí a něčeho podezřelého si všimli (přivítali bychom např. i záznam z kamery vozu), aby volali na tel. linku 158, popř. se dostavili na nejbližší policejní služebnu. Za pomoc předem děkujeme.

Litoměřice, 11. 12. 2018, nprap. Pavla Kofrová

tisková mluvčí KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence Litoměřice

tel.: +420 974 436 207

email: krpulk.kr.pis.lt@pcr.cz

