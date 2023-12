Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vydával se za učitele hudby

BLANENSKO: Pro školu si hudební nástroje nepůjčoval.

Asi nepoučitelný je devětadvacetiletý, v české republice žijící cizinec, kterého v minulém týdnu vypátrali a společně s brněnskými kriminalisty dopadli Blanenští policisté v Brně. Tento muž si naplánoval a následně provedl poměrně neobvyklý podvod. Ve své nové roli se vydával za učitele hudby, který pro svoji školu shání hudební nástroje. Zkontaktoval se s prodejcem, který mu nabídl dvě violoncella. Společně se domluvili, že si škola, kterou zastupuje, nástroje nejprve zapůjčí na zkoušku a teprve potom se rozhodne o jejich koupi. Aby vše vypadalo věrohodně, schůzku si podvodník domluvil ve vestibulu Dělnického domu v Blansku, kde sídlí také základní umělecká škola. Na plánované setkání potom cizinec změnil i svoji vizáž. Na hlavu si nasadil paruku se stříbřitými vlasy a na oči nasadil silné dioptrické brýle. Také chůzí a svými pohyby chtěl navodit dojem, že je mnohem starší. Na schůzku měl potom pečlivě přichystané smlouvy o zápůjčce, i s logem místní školy. První předání pro podvodníka proběhlo bez komplikací a tak po nějaké době kontaktoval stejného prodejce znovu s tím, že shání nějaké opravdu hodnotné housle. To už však u prodejce vzbudilo podezření, takže si vše ověřil ve škole, za kterou měl podvodník jednat. Tam samozřejmě o žádné zápůjčce nástrojů v hodnotě téměř sto padesát tisíc nevěděli, takže mu nezbylo než případ oznámit policistům. Ti na falešného učitele nachystali past. Při smluveném předání dalších houslí do zápůjčky potom překvapeného muže zadrželi. Jak později policisté zjistili, nebyl to jeho první podvod, podobným způsobem si totiž už v minulosti nástroje, ale i jiné předměty půjčoval. Tyto pak obratem prodal například do zastavárny, a za to byl stále ještě v podmínce. Je také možné, že podvodů může mít po celé ČR na svědomí více.

por. David Chaloupka, 1. prosince 2023

vytisknout e-mailem