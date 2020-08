Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE: Vydával se za poslíčka nebo balíkovou službu

KRAJ - Kriminalisté ho viní z osmi skutků.

V uplynulých dnech ukončili kriminalisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje se svými kolegy z Rychnova nad Kněžnou, Trutnova a Náchoda vyšetřování případu muže, který se měl dopustit v součtu celkem osmi trestných činů majetkového charakteru, přičemž tři skutky měl spáchat za dobu nouzového stavu letos na jaře.

Trestnou činnost měl páchat od října loňského roku až do června roku letošního, kdy se podařilo jeho konání kriminalistům zastavit a postupně rozkrýt osm trestných činů, kterých se měl dopustit na seniorech a tělesně postiženém, přičemž celková vzniklá škoda dosahuje částky téměř 20 tisíc Kč.

Vzhledem k hrozbě vysokého trestu soudce hned v červnu akceptoval návrh státního zástupce na vzetí obviněného do vazby.

Zkraje srpna letošního roku podali kriminalisté trutnovskému státnímu zastupitelství návrh na podání obžaloby na 52letého muže, za což mu soud vzhledem k mimořádným okolnostem souvisejících s nouzovým stavem může uložit až osmiletý trest odnětí svobody

Okresní soud v Trutnově se případem zabýval 26. 8. 2020.

31. 8. 2020

9.6.2020

