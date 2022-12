Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Falešný policista, distributor elektřiny nebo opravář…takto vystupoval 44letý muž

BENEŠOVSKO – Kriminalisté z Benešova ho dopadli a skončil ve vazbě.

Ve vazbě skončil 44letý muž z Divišova, který během dvou měsíců okradl 8 seniorů z Benešovska, Prahy, Tábora a Tachova.

Ani ne půl roku po propuštění z výkonu trestu se 44letý recidivista znovu vydal na cestu mimo hranice zákona. I přesto, že byl za krádeže odsouzen, po propuštění na svobodu pokračoval v této trestné činnosti dál.

Konkrétně od srpna do října tohoto roku má mít na svědomí 8 okradených seniorů ve věku 69 – 89 let, kdy převážná většina z nich je ve věku nad 80 let.

K tomu, aby se dostal do jejich bytu či domu používal 3 smyšlené legendy. Vydával se nejen za kriminalistu, ale i opraváře topení a pracovníka distributora plynu a elektřiny.

Pod záminkou odečtu elektřiny, výměny radiátoru nebo kontroly falešných peněz se „pozval“ do bytu či domu k seniorovi, tam využil chvilky jejich nepřítomnosti a hledal místa, kde si senioři ukládali peníze. Takto si v uvedených 8 případech přišel dohromady na 560 tisíc korun, a mnohdy tak seniory připravil o životní úspory.

Policistům se naštěstí podařilo v krátké době podvodníka dopadnout a následně skončil i ve vazbě.

Benešovští kriminalisté muže obvinili hned ze tří trestných činů, a to pokračujícího trestného činu krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

V případě prokázání viny mu nyní hrozí až 5letý trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

8. prosince 2022

vytisknout e-mailem