Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vydával se za někoho jiného

CHOMUTOVSKO - S cizím řidičákem a pod vlivem drog; Štěstí pokoušela dvakrát.

Do problémů se po silniční kontrole dostal 30letý muž z Litvínova. Chomutovští policisté ho minulý týden po půlnoci zastavili v Otvicích při řízení vozidla zn. Volkswagen Passat. Přitom se podrobil orientačnímu testu na drogy, jehož výsledek byl pozitivní. Hlídce řidič předložil řidičský průkaz, pomocí kterého prokazoval řidičské oprávnění i svou totožnost. Kvůli podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky policisté muže zadrželi a převezli na služebnu. Tam se snažil skrývat svůj obličej, který odvracel od policistů. To jim bylo samozřejmě podezřelé a vzápětí také zjistili, že dotyčný k tomu měl důvod. Vydával se totiž za někoho jiného a řidičský průkaz, který při kontrole předložil, nebyl jeho a byl veden jako odcizený. Muž se tím chtěl zřejmě vyhnout problémům kvůli jízdě pod vlivem drog a také kvůli tomu, že on sám platné řidičské oprávnění nemá. Nakonec musel s pravdou ven, jeho pravá totožnost byla zjištěna a kvůli jeho počínání mu bylo sděleno podezření z trestného činu poškození cizích práv.

To ale není jediný průšvih, který si muž přivodil. V době kontroly měl totiž u sebe igelitový sáček (tzv. grip) s obsahem neznámé krystalické látky, podle orientačního testu zřejmě pervitinu. Zajištěná látka bude předmětem odborného zkoumání za účelem zjištění, zda se jednalo skutečně o drogu. V závislosti na výsledcích tohoto zkoumání a také rozboru odebrané krve by podezření mohlo být dotyčnému rozšířeno o další trestné činy.

Štěstí pokoušela dvakrát

Z pokračujícího přečinu krádeže je podezřelá 43letá žena z Chomutova. O „štěstí“ se podle policistů pokoušela hned dvakrát. Na začátku května přišla v pozdních večerních hodinách na prodejnu benzínové čerpací stanice. Tam využila příhodného okamžiku a odcizila mobilní telefon patřící obsluze stanice. Odešla a mobil ihned prodala dalšímu muži. Z nepochopitelného důvodu se žena po chvíli na benzínku vrátila. Prodavačka krádež telefonicky oznámila policii, která vzápětí na místo dorazila. Podezřelou ženu, která tam stále byla, policisté rovnou zajistili. Zjistili od ní, komu mobil prodala. Telefon se jim tedy podařilo získat zpět a vrátit ho jeho majitelce. Žena byla propuštěna, avšak po nějaké době pokoušela štěstí znovu. Tentokrát se v červnu vydala do prodejny zlatnictví a předstírala zájem o koupi zlatých prstenů. Na prsty si navlékla dva prsteny v celkové hodnotě přes 8 tisíc korun, s kterými pak měla utéct a prodat je do zastavárny. Policistům se podařilo totožnost neznámé podezřelé zjistit a nalézt i prsteny prodané do zastavárny. Ty policisté zajistili a vrátili poškozené společnosti.

Za trestný čin krádeže hrozí ženě v případě odsouzení až dvouleté vězení.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 26. července 2021

