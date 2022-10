Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vydával se za matku

CHOMUTOVSKO - Úvěrovou společnost podvodem připravil téměř o 120 tisíc; Útočníka odzbrojil hozenou dekou.

Protiprávním způsobem řešil podle zjištění chomutovských policistů svou tíživou finanční situaci 34letý muž z Jirkova. Navíc se rozhodl, že ke svému cíli zneužije osobní údaje své matky. Nejprve se měl zaregistrovat do mobilní aplikace jedné úvěrové společnosti, a to právě pod osobními údaji matky, za kterou se podle všeho vydával. Za tímto účelem měl doložit i kopii jejího občanského průkazu, to vše bez jejího vědomí. Poté si vytvořil virtuální otisk úvěrové karty vedené k již existující úvěrové smlouvě jeho matky. Tuto kartu si pak měl vložit do mobilní peněženky ve svém telefonu. Prostřednictvím zmíněné mobilní aplikace měl postupně navyšovat úvěrový rámec u sjednané smlouvy, a to až na částku 120 tisíc korun. Během tří měsíců s neoprávněně získanou virtuální úvěrovou kartou prováděl platby na e-shopech, výběry z bankomatů a bezhotovostní transakce a platby až do celkové výše dosahující bezmála částky 120 tisíc korun. Čerpaný úvěr pak samozřejmě nehradil. O žádné z těchto aktivit svého syna neměla matka ani tušení.

Kromě popsaného jednání měl dotyčný, vydávající se opět za svou matku, požádat u stejné společnosti ještě ve dvou případech o uzavření úvěrové smlouvy, pokaždé s úvěrovým rámcem ve výši 50 tisíc korun. Tento nápad mu však již neprošel, jeho žádosti totiž úvěrová společnost na základě vnitřních pravidel stornovala. Navíc telefonicky kontaktovala jeho matku, která se tak o aktivitách svého syna dozvěděla.

Úvěrová společnost se také obrátila na policii a kriminalisté se případem začali zabývat. Poté, co vše prověřili, obvinil vyšetřovatel dotyčného muže ze spáchání trestných činů úvěrového podvodu a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Jirkovan se k jednání doznal a s policií spolupracuje. U soudu mu podle zákona hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od tří do osmi let.

Útočníka odzbrojil hozenou dekou

V průběhu víkendové noci byla hlídka policistů vyslána do panelového domu na chomutovském sídlišti. Na tísňovou linku policie totiž volala žena kvůli právě probíhajícímu incidentu, který se odehrával u ní doma. Na naléhání předtím k sobě do bytu pustila bývalého přítele, který prý neměl kde přespat. Muž však byl v silně podnapilém stavu a v kuchyni si měl vzít nůž. S tím pak měl vyhrožovat zabitím současnému příteli volající ženy, který se také v bytě nacházel. Ženin přítel zachoval chladnou hlavu a dokázal agresora zpacifikovat pomocí deky, kterou po něm hodil. Vzápětí ho povalil na pohovku a držel ho až do příjezdu přivolané policejní hlídky. Policisté s útočníkem provedli dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem téměř dvě promile alkoholu. Také orientační test na drogy byl pozitivní. Dotyčný byl zadržen a převezen na policejní oddělení. Nyní čelí podezření ze spáchání trestného činu nebezpečné vyhrožování, za který mu v případě uznání viny u soudu hrozí až tříleté odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 13. října 2022

