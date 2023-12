Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vyčíhla si mladíka ve vlaku

MOSTECKO - Toho okradla i sexuálně zneužila.

Policejní vyšetřovatelka obvinila 42letou ženu ze spáchání hned dvou zločinů, a to znásilnění a loupeže. Ta si jako oběť vybrala mladistvého hocha.

Žena cestovala v září ve večerních hodinách vlakem do Mostu. Tam potkala zatím nic netušícího spolucestujícího mladíka. Po něm žádala nějaké drobné na cestu do Prahy. Poškozený ji věnoval 160 korun. Oba pak vystoupili v cílové stanici. V nádražní hale stíhaná chytla mládence za ruku a měla ho táhnout ven z budovy několik desítek metrů ke křoví. Ten ze strachu nic neříkal, nebránil se. Snažil se telefonem zavolat o pomoc, což mu s křikem žena z Bíliny nedovolila. V tmavém křovinatém zákoutí se zastavili a obviněná požadovala vydání dalších peněz. I přes nesouhlas poškozeného vytáhla z jeho kapsy peněženku, o kterou se chvíli přetahovali. Ženě se podařilo vytáhnout dvě bankovky, které uschovala a odmítla je vrátit. Pak se chtěla možná revanšovat, proto podle policistů mladistvému stáhla zapnuté kalhoty a začala mu provádět masturbaci penisu. Ten ale o žádné sexuální služby nestál. Všude byla tma a ze strachu z fyzického napadení se rozhodl, že nebude klást žádný odpor. Po krátké době žena přestala. Mladík se opět s neúspěchem dožadoval vrácení odcizené finanční částky. Stíhaná mu ještě několikrát nabídla pohlavní styk. To poškozený pochopitelně odmítl a šel celý incident oznámit na policejní služebnu. Přijatým oznámením se ihned zabývali mostečtí kriminalisté a započali pátrání po ženě. Získané informace navedly policisty k podezřelé ze spáchání vyjmenovaných zločinů, a tu si předvolali k výslechu. Pokud bude žena uznána vinnou, hrozí jí až desetiletý trest odnětí svobody.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

6. prosince 2023

