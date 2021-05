Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vyčerpaní migranti si sami požádali o přivolání policie

KRAJ - Cizinci původem z Maroka přicestovali do ČR na podvozku kamiónu. Následně zazvonili u rodinného domu a požádali o přítomnost policie.

Benešovští policisté vyjížděli v minulých dnech do obce Soutice na Benešovsku, odkud "přišlo" volání na linku tísňového volání 158. Na policisty se obrátili majitelé jednoho z rodinných domů, u kterých zazvonili ve večerních hodinách dva cizinci, kteří požádali o přivolání policistů.

Na místo přijeli nejprve policisté z obvodního oddělení, kteří následně vyrozuměli kolegy z Odboru cizinecké policie Středočeského kraje, kteří si muže převzali. Jednalo se o muže z Maroka, bez dokladů, kteří do České republiky přicestovali na podvozku kamionu jedoucího z Maďarska. Poté, co auto zastavilo, vyčerpaní, unavení a dezorientovaní cizinci zazvonili na majitele prvního rodinného domu a sami požádali o kontaktování policie. Cizinečtí policisté následně s oběma muži (ročník 1992 a 1997) původem z Maroka zahájili řízení ve věci správního vyhoštění z naší země.

ZÁCHYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Od začátku roku 2021 bylo zajištěno 80 migrantů, kteří se přes území Středočeského kraje snažili dostat do dalších zemí. Nejednalo se jen o dospělé cizince, přes Středočeský kraj „migrovalo“ i 28 nezletilců, kteří s sebou neměli žádný doprovod. 52 cizinců bylo umístěno do záchytného zařízení pro cizince, se 43 zahájili policisté dublinské řízení, tzn. řízení o jejich předání do státu, kam podali svoji první žádost o udělení azylu. Devíti cizincům bylo uděleno správní vyhoštění z území členských států EU, a to z důvodu jejich neoprávněného pobytu na našem území a pobytu bez cestovních dokladů.

Cizinci migrující přes Středočeský kraj byly zejména původem z Afgánistánu, Alžírska, Maroka, Pákistánu a Tuniska. Většina z nich "přicestovala" na naše území v zahraničních kamionech, a to buď ve vnitřních prostorách kamionu a byli „objeveni“ při vykládce zboží ve firmách, případně na podvozcích těchto nákladních vozů. Nejvíce migrantů pak bylo zachyceno na dálnicích D1, D5 či D8, a to většinou v blízkosti benzinových čerpacích stanic.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

19. května 2021

vytisknout e-mailem