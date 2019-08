Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vyčerpaná zabloudila, vše nakonec dobře dopadlo

Prachatice - Pátrání po zbloudilé bylo úspěšné.

Operační středisko policie přijalo dnes dopoledne tísňový telefonát od starší ženy, která se ztratila v lese při houbaření. Žena policistům sdělila, že již čtyři hodiny bloudí. Vyšla z Volar a vyrazila směrem k rozhledně, tu však nevidí a neví, kam má jít.

Policisté dále z hovoru zjistili, že paní je již velmi vyčerpaná, má také zdravotní komplikace a už ani nemůže jít dál. „Je na nějaké louce a už nemůže.“ Také jí slábne baterie mobilního telefonu.

Policisté okamžitě do pátrání po ženě zapojili policejní hlídky z okolí a vyžádali si asistenci policejního vrtulníku. Žena nedokázala nijak blíže popsat lokalitu, kde by mohla být, byla si vědoma, že se v lese několikrát zamotala. Naneštěstí neměla v telefonu žádnou aplikaci, která by jí s lokalizací pomohla. Tyto možnosti s ní totiž policisté probrali. K pátrání po ženě policisté přibrali její dceru, která ukáže místa, kam běžně rodina na houby chodí.

Zatímco hlídky propátrávaly terén, žena si trochu odpočinula a kus popošla. Minula chatu, kterou policistům popsala do telefonu. Popis chaty policisté zkonzultovali s místními „lesáky“ a ti měli hned jasno. Po chvíli pak policisté vyčerpanou ženu u chaty našli. Naštěstí byla v pořádku. Spolupráce všech se tak vyplatila.

Policisté připomínají: „Pokud vyrazíte sami do lesa, mějte u sebe nabitý mobilní telefon, řekněte rodině, kam půjdete! Nainstalujte si do telefonu aplikace, které Vám v podobné situaci pomohou, například ZÁCHRANKA, MAPY! Vezměte si sebou svačinu, pití… „

mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

19. srpna 2019

