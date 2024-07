Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Výbuch v Dukelské ulici - AKTUALIZACE

HRADECKO - Škoda je předmětem dalšího šetření.

Dukelská ulice, HK

AKTUALIZACE: V těchto dnech kriminalisté oddělení obecné kriminality územního odboru Hradec Králové obvinili z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti 42letého muže z Hradce Králové a ze stejného činu i právnickou osobu, v které je zmíněný muž jednatelem.



Kriminalisté kladou muži za vinu, že prováděl z technického konopí extrakci látky CBD, čímž došlo ke vzniku tlakové vlny s rozletem fragmentů a vzniku požáru, při kterém utrpěl újmu na zdraví jeho známý, který se v době výbuchu nacházel v provozovně. Dále došlo k vícečetné materiální škodě v provozovně, na domě i na věcech v bezprostředním okolí. Vyčíslená škoda je zatím pouze u automobilů a vybavení jednoho bytu a to na necelých 400 tisíc korun.

Svou neoprávněnou podnikatelskou činnost vykonával v rozporu s platnými normami BOZP, kolaudačním rozhodnutím a nájemní smlouvou k pronajaté provozovně. Extrakci, která by mohla být prováděna pouze ve venkovních prostorech, prováděl v místě k tomu z technicko - stavebního hlediska zcela nevyhovujících a bez účinného systému odvětrávání. Manipuloval s vysoce hořlavou látkou v rozporu s jejím určením, návodem na použití a bezpečnostními pokyny a to vše za přítomnosti stejně starého muže, kterého neproškolil, nevybavil ochrannými pomůckami, a který výbuchem utrpěl těžkou újmu na zdraví spočívající v popáleninách na různých částech těla. Obdobné zranění utrpěl i sám obviněný.



Deflagrace nahromaděné směsi plynu s rozvojem tepelných účinků a vznik požáru, způsobil následnou detonaci a tlakovou vlnu, při které vznikly fragmenty (střepy, části vybavení a konstrukce provozovny), jenž se rozlétly do okolního prostředí. Perimetr dosahu nebezpečných účinků tlakové vlny činil necelých 70 metrů, a perimetr nebezpečného účinku letících fragmentů činil téměř 60 metrů. Dle znaleckého posudku z oboru zdravotnictví mohly účinky v případě zásahu lidského těla v uvedeném perimetru způsobit nejméně ublížení na zdraví, potažmo těžkou újmu na zdraví. Přestože k výbuchu došlo v centru města a v době, kdy lze běžně předpokládat pohyb velkého množství osob, nebyl naštěstí nikdo jiný zraněn.



Poněvadž obviněný muž zapříčinil z nedbalosti požár a škodlivý účinek plynu, vydal lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví. Čin spáchal, protože porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení či funkce nebo povinnost uloženou mu podle zákona. Jelikož způsobil těžkou újmu na zdraví, hrozí mu trest odnětí svobody na 2 až 8 let nebo trest peněžitý.

por. Iva Kormošová, 19.7.2024, 10.00

_________________________________________________________________________________________________________________

Včera po 14. hodině jsme na lince 158 přijali oznámení týkající se výbuchu provozovny v Dukelské ulici v Hradci Králové.

Operační důstojník na místo neprodleně povolal policisty, kteří na místě společně s hasiči a záchranáři plnili své úkoly. Šetřením vyšlo najevo, že v době výbuchu byli v provozovně dva muži, kteří utrpěli zranění a byli odvezeni do nemocnice. Dále jsme museli společně s hasiči provést evakuaci 8 osob z předmětné budovy. Později na místo přivolaný statik neshledal žádné poškození budovy a lidé se mohli vrátit zpět domů. Výbuch plynu byl na místě vyloučen.

Kriminalisté ohledali místo činu a zajistili stopy, které budeme vyhodnocovat.

Policejní komisař včera zahájil úkony trestního řízení ze spáchání přečinu obecné ohrožení z nedbalosti, za což v současné době hrozí dosud neznámému pachateli až 5letý pobyt ve vězení.

Následkem výbuchu byla poškozena samotná provozovna, dvě osobní vozidla, která byla zaparkovaná před dveřmi, ale i 20 metrů vzdálené skleněné výlohy. Škoda je předmětem dalšího šetření, nicméně zřejmě se bude jednat o statisíce.

Příčiny a okolnosti výbuchu a následného požáru v provozovně jsou předmětem dalšího šetření. V současné době však můžeme vyloučit, že v objektu docházelo k nelegální činnosti.

por. Pižlová Šárla, DiS.

16. 5. 2023, 9:00

vytisknout e-mailem