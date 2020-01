Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vybrané potraviny v obchodě nezaplatil, ba naopak, vrátil se pro další

Praha venkov – VÝCHOD – Muži na Čelákovicku hrozí až dva roky ve vězení za krádež v obchodě.

Včerejšího dne, tedy 15. ledna před druhou hodinou odpoledne devětadvacetiletý muž v obchodě s potravinami v Čelákovicích vložil vybrané zboží do košíku. Neměl zřejmě v úmyslu zaplatit. Zboží provezl z prodejny ven, kde jej přeložil do zaparkovaného vozidla. „Pro velký úspěch“ se vrátil do obchodu a celý proces ještě jednou zopakoval. Po druhém provezení zboží z prodejny byl již odhalen pracovníky bezpečnostní služby, kteří na místo přivolali policisty.

Po prošetření případu policisté z Obvodního oddělení Čelákovice muži ještě téhož dne sdělili podezření ze spáchání přečinu krádež, neboť odcizené zboží dosahovalo hodnoty převyšující pět tisíc korun.

por. Mgr. Eva Hašlová

16.1. 2020

