Vybrali si porci štěstí

BRNO VENKOV: Na havarovaných autech a vybavení benzínky vznikla škoda za skoro tři sta tisíc korun.

Nemalou porci štěstí si vybrali v sobotu večer na benzínce v Popovicích jak zákazníci tamní čerpací stanice, tak i pětičlenná osádka osobního automobilu Škoda Fabia. Její řidič při jízdě po souběžné čtyřproudé komunikaci spojující Mikulov s Brnem vjel do areálu, kde narazil do stojanu se zbožím a následně do výdejního stojanu a dvou automobilů. Ve škodovce byli s lehkými zraněními záchranáři převezeni do nemocnice čtyři cestující. Z poškozeného osobního automobilu Škoda Superb pak rodiče odvezli k preventivnímu vyšetření do nemocnice v sedačce sedící dvouleté dítě. Další osoby naštěstí nebyly zraněny. Při vyšetřování nehody třiatřicetiletý řidič přiznal, že byl hodně unavený a pravděpodobně usnul. Dechová zkouška na alkohol i test na drogy byly u šoféra negativní. Na vozidlech a zařízení benzínky vznikla škoda za skoro tři sta tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 14. září 2020

