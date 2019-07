Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výborná práce vodňanských policistů

Strakonice - Do týdne dopadli zloděje nafty.

Vodňanským policistům se podařilo ve velmi krátké době objasnit případ krádeže pohonných hmot a poškození cizí věci, který se stal dne 23. července na jednom staveništi u obce Radčice. Tehdy ještě neznámí pachatelé odcizili ze zde odstaveného bagru několik desítek litrů motorové nafty. Dále na kolovém bagru poškodili víčko olejové nádrže. Celková škoda, kterou způsobili, dosáha výše bezmála 6 500 korun. Policisté se případem ihned začali intenzivně zabývat a zjistili, že skutek má na svědomí trojice pachatelů (18, 22 a 21 let) z Písecka. Uvedeného jednání se dopustili přesto, že dva z nich byli za obdobný čin v miulosti odsouzeni. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Do dvou týdnů by tak měli stanout pachatelé před soudem.

31. července 2019

