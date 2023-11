Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vybíjel si vztek na autech

MOSTECKO - Použil k tomu klíče; Návštěvu ukončil krádeží.

Ke konci října přijali litvínovští policisté několik oznámení o poškozených vozidlech. Ta byla zaparkována na různých místech v centru města. Zajímavé bylo, že automobily měly velmi podobné poškození, a to vrypy v laku, které se táhly od zadní k přední části. Litvínovští policisté ihned zahájili trestní řízení a začali pátrat po vandalovi. Získali dostatek informací, které je dovedly k 48letému muži. Ten měl klíčem poškrábat 4 vozy značky Škoda a jeden vůz Audi, a tím způsobit hmotnou škodu ve výši 220 tisíc korun. Muž z Litvínovska měl prý hrozný vztek ze svého života a tímto způsobem si ho chtěl vybít. Policisté mu předali sdělení podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Za to se může podezřelý v případě odsouzení podívat do vězení až na jeden rok.

Návštěvu ukončil krádeží

Policisté obvodního oddělení Zahradní předali sdělení podezření 40letému Mostečanovi ze spáchání trestného činu krádeže. Ten přišel uplynulý pátek na návštěvu ke svému známému, kterého ho měl připravit o herní konzoli za 9500 korun. Podezřelý čekal v pokoji poškozeného, až přijde ze zaměstnání. Než ale majitel elektroniky přišel domů, nenechavec využil okamžiku a z bytu i s konzolí včetně příslušenství odešel. Okradený vše neprodleně policistům oznámil. Ti lapku následující den vypátrali a převezli k výslechu. Jak s herní konzolí Mostečan naložil, ovšem neuvedl. Zřejmě také zapomněl, že byl v poslední době za majetkové delikty odsouzen soudy v Mostě a Praze. Z tohoto důvodu mu v případě uznání viny hrozí další až tříletý pobyt za mřížemi.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

13. listopadu 2023



