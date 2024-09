Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Výběrové řízení na odprodej vyřazených služebních vozidel a odprodej nepotřebných pneumatik, vzdušnic

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, č. j. KRPB - 186818-1/ČJ-2024-0600AO

Výběrové řízení na odprodej vyřazených služebních vozidel a vozidel jako majetku státu, propadlého nebo zabraného v trestním, přestupkovém nebo jiném obdobném řízení a odprodej nepotřebných pneumatik, vzdušnic - oznámení

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na odprodej 16 kusů vyřazených služebních vozidel a vozidel jako majetku státu, který propadl nebo byl zabrán v trestním, přestupkovém nebo jiném obdobném řízení, dále 312 kusů pneumatik a 18 ks vzdušnic rozdělených v 10 balíčcích.

Vozidla a pneumatiky budou prodávána jednotlivě zájemcům z řad fyzických a právnických osob výběrovým řízením na základě veřejné soutěže za nejvyšší nabídnutou cenu.

Bližší informace o podmínkách výběrového řízení jsou k nahlédnutí na úřední desce Krajského ředitelství policie JmK, Brno, Kounicova 24, na centrální adrese (http://www.centralniadresa.cz), na resortních internetových stránkách (http:/www.policie.cz ) a na resortních intranetových stránkách - server KŘ Policie JmK Brno.

Prohlídka vozidel a pneumatik se koná v objektu Policie ČR Brno, ul. Pražákova 366/54 dne 15. října 2024 od 9.00 do 11.00 hodin. Prezence k prohlídce ve vstupu do objektu v době od 8.45 do 9.15 hodin.

Lhůta k podání nabídek končí dne 22. října 2024 v 12.00 hodin.

Přílohou oznámení je:

seznam nabízených vozidel (příloha č. 1)

seznam nabízených pneumatik (příloha č. 2)

podmínky výběrového řízení (příloha č. 3)

krycí list nabídky – žádost o odprodej vozidla – formulář (příloha č. 4)

žádost o odprodej pneumatik – formulář (příloha č. 5).

plk. Mgr. Miroslav Nešpor

náměstek ředitele pro ekonomiku

Související dokumenty Odprodej vozidel a pneu_.pdf

Velikost souboru:3,6 MB / formát PDF

vytisknout e-mailem