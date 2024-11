Výběrová řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka požadovala poskytnutí následujících informací:

"Závazný pokyn policejního prezidenta číslo 34/2015 ze dne 19. února 2015, kterým seupravuje činnost zásahových jednotek a jednotek pro ochranu jaderných elektráren"

Dále bych chtěla požádat o zaslání dokumentu/ informace o podmínkách výběrového řízení k zásahovým jednotkám krajských ředitelství policie ČR (+ především informace ohledně limitu fyzických testů).“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a v souladu s § 12 zákona č. 106/1999 Sb. žadatelce po vyloučení těch informací, u kterých to stanovuje zákon č. 106/1999 Sb. poskytla informace ke druhé otázce její žádosti:

Obecné informace týkající se výběrového řízení upravuje pokyn policejního prezidenta č. 79/2023, k realizaci výběrového řízení na volné služební místo a ustanovení na volné služební místo bez výběrového řízení. Dokumentem obsahujícím bližší podmínky výběrového řízení přímo k zásahovým jednotkám krajských ředitelství policie však povinný subjekt vůbec nedisponuje.

Co se týká fyzické způsobilosti, ta je jedním z předpokladů k přijetí do služebního poměru. Služební místa policistů zařazených v zásahových jednotkách krajských ředitelství policie jsou zařazena do podskupiny 1D, přičemž obsah testů a kritéria hodnocení pro tuto podskupinu naleznete níže.

Obsah testů a kritéria hodnocení pro podskupinu 1D:

a) běh na 2800 m do 13 minut,

b) běh na 100 m do 13,5 s,

c) kliky – 40 opakování bez přerušení,

d) sed–leh – 90 opakování v čase 2 minut,

e) šplh na 4 m laně bez přírazu do 7 s,

f) skok do dálky z místa minimálně 200 cm,

g) shyby na hrazdě nadhmatem minimálně 10 opakování,

h) plavání 100 m volný způsob do 2:05 minut.

Ve vztahu k vyloučeným informacím, tedy k požadavku na poskytnutí pokynu policejního prezidenta číslo 34/2015, kterým se upravuje činnost zásahových jednotek a jednotek pro ochranu jaderných elektráren, povinný subjekt zároveň vydal rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o informace.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 9. 10. 2024

