Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Výběr z bankomatu cizí platební kartou

Poškozená zapomněla v bankomatu svou platební kartu, toho využil neznámý muž a vybral z ní deset tisíc korun.

Policisté z místního oddělení Letňany pátrají po podezřelém muži, který provedl kartou poškozené výběr v hodnotě deset tisíc korun. Sedmadvacetiletá poškozená šla do bankomatu vybrat hotovost, kdy tam svou kartu omylem nechala a odešla. Několik minut poté co platila v obchodě, zjistila, že svou platební kartu nechala v bankomatu. Ihned po zjištění zavolala do své banky a kartu si zablokovala. Druhý den navštívila svou banku, kde ji bylo sděleno, že krátce po jejím výběru někdo z její platební karty vybral hotovost.

V souvislosti s tímto případem se policistům podařilo získat kamerové záznamy z inkriminované doby na kterých je zachycen muž, který provádí výběr v bankomatu platební kartou poškozené.

Pokud muže na přiložených záběrech poznáváte nebo víte, kde by se mohl zdržovat, zavolejte prosím na linku 158.

Celý případ je v současné době prověřován pro podezření z trestného činu krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až dvou let.

Skutek se stal ve čtvrtek 1. srpna ve večerních hodinách v Bechyňské ulici na Praze 9.

pprap. Violeta Siřišťová - 16. září 2019

Související dokumenty video1.mp4

Velikost souboru:33,8 MB / formát MP4

