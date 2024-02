Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vybavení kuchyně se nekonalo

BRNO: Přes zboží nebyl ani vidět.

Brněnští kriminalisté obvinili dvaačtyřicetiletého muže z krádeže. Ten si vyjel do obchodní domu na večerní nákup, ale už dopředu věděl, že za něj nezaplatí. První bylo v plánu nakoupit jídlo. Do velkého nákupního košíku naskládal různé druhy potravin a nápojů. Od ovoce, přes plato vajíček až po mléčné výrobky, nezapomněl ani na alkohol. Košík se mu zdál málo naplněný, tak to vzal ještě do uličky s elektronikou a v nakupování pokračoval. Zaměřil se hlavně na elektrospotřebiče do kuchyně. Prodejnu opustil bez zaplacení s vozíkem, který byl naplněný tak, že muž přes něj nebyl vidět. V košíku skončil elektrický krb, fritéza, 2 x vysavač, kávovar a pannini gril. Nyní muži hrozí pobyt za mřížemi.

nprap. Petra Hrůzová, 21. února 2024

