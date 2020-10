Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vulgárně nadával policistům

CHEBSKO – Jednoho poté navíc fyzicky napadl.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání pětatřicetiletého cizince, kterého obvinili ze spáchání přečinu násilí proti úřední osobě.



Na konci září letošního roku měl obviněný muž v pozdních nočních hodinách pořvávat v jedné z chebských ulic. Následně měl začít vulgárně urážet policejní hlídku z obvodního oddělení Cheb – město, která s ním prováděla potřebné úkony ke zjištění jeho totožnosti. Jeho agrese se měla stále stupňovat a na zákonné výzvy policistů, aby zanechal svého jednání, nereagoval. Do jednoho z přítomných policistů měl cizinec strčit. Policisté ho poté za použití donucovacích prostředků zadrželi. Při zadržení se měl obviněný muž bránit a jednoho z policistů kopnout a udeřit pěstí do oblasti hrudníku.



Zadržený cizinec byl převezen na obvodní oddělení k dalším úkonům a poté umístěn do policejní cely.



V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na čtyři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

5. 10. 2020

