Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vtip, který se rozhodně v době vyhlášeného nouzového stavu nevyplácí

BENEŠOVSKO – Pachatel odcizil dvě motorové pily. Majiteli nechal omluvný vzkaz.

Ve středu dne 14. října letošního roku v odpoledních hodinách vyjížděli vlašimští policisté do obce Šternov. Důvodem bylo oznámení o vloupání do traktoru a také jeho poškození. Traktor majitel zaparkoval na volně přístupném pozemku před bytovou jednotkou. Z úterý na středu dosud neznámý pachatel vnikl do výše uvedeného zaparkovaného a uzamčeného traktoru, ze kterého odcizil dvě motorové pily. Pachatel nechal po sobě také vzkaz pro majitele v podobě nasprejovaného nápisu. Stálo tam: ,,Dik“ a ,,Sorry“ a připojil ještě propíchnuté srdce šípem. Toto své ,,lítostivé“ vyjádření umístil na skleněnou výplň levých dveří a okna traktoru. Svým jednáním způsobil škodu přesahující 40 tisíc korun. Pachatel je nyní podezřelý ze spáchání dvou trestných činů, a to z krádeže a poškození cizí věci. Trestní zákoník pamatuje na sprejerství přímo ve druhém odstavci § 228 – Poškození cizí věci:

,,(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou.“

Dosud neznámý pachatel se tohoto protiprávního jednání dopustil za situace, v rámci které byl usnesením vlády na území České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu vysoce nakažlivého koronaviru SARS-CoV-2 způsobující nemoc COVID-19. Pokud bude pachatel dopaden a jeho vina bude uznána před soudem, hrozí mu za krádež spáchanou v době vyhlášeného nouzového stavu odnětí svobody na dvě léta až osm let.

15. října 2020

