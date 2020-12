Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vstup na heslo a třicet hostů v baru

České Budějovice - Při kontrole zavírací hodiny barů a restaurací museli policisté vyrazit i dveře.

V rámci namátkových kontrol, dodržování aktuálních vládních opatření, prověřili budějovičtí policisté také jeden z barů v centru města. Na policejní výzvy k umožnění vstupu a provedení kontroly nikdo z baru kolem půl desáté večer nereagoval, přestože podle zjištění na místě, do baru “zapadlo“ několik hostů. Po marných výzvách proto policisté provedli násilný vstup do baru, vyražení skleněné výplně vstupních dveří. Násilný vstup provedli přivolaní specialisté ze zásahové jednotky. Vše se obešlo bez zranění. V baru pak bylo zjištěno bezmála třicet bavících se hostů. Pro případ kontroly byla domluvena verze narozeninové oslavy, ta však není žádnou výjimkou. O příslušníky rodiny zcela jistě podle provedené kontroly všech přítomných nešlo. Provozovatel restaurace se tak dopustil přestupku a jeho jednání bude oznámeno správnímu orgánu, stejně jako přestupek ostatních hostů. Opravdu to stojí za to???

Jak policisté od kontrolovaných hostů zjistili, nešlo o náhodnou záležitost, údajně jde o pravidelný provoz, vstup je pro „pozvané“ a na heslo, restaurace se otevírá po kontrole okolí a ověření, že není v okolí žádná policejní hlídka. Policisté při kontrole také zjistili, že již v minulosti zde řešili nalévání alkoholu mladistvým. Případ hostinského, který otevřením protestuje proti vládním opatřením, to tak asi nebude.

V dalším baru v centru pak policisté zjistili desítku bavících se hostů, zde se vše obešlo „bez problémů“, i toto jednání bude předmětem správního řízení.

Podobným jednáním si vlastně všechna aktuální omezení prodlužujeme, nemyslíte?

12. prosince 2020

