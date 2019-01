Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vstup do nového roku na Trutnovsku

TRUTNOVSKO – Policisté řešili převážně hříšníky na silnici a krádeže.



Na začátku nového roku policisté dohlíželi na bezpečnost silničního provozu, když hned 1. ledna odhalili zejména ve Špindlerově Mlýně a dále v Trutnově celkem devět hříšníků, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu. Provedené dechové zkoušky u nich prokázaly pozitivní hodnoty do hranice jedné promile. Každému z řidičů nyní hrozí pokuta a zákaz řízení za přestupek v dopravě. U dalšího provinilce policisté naměřili hodnotu dosahující výše 1,48 promile alkoholu v dechu a řidič se bude zodpovídat z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu hrozí až jeden rok odnětí svobody, peněžitý trest nebo zákaz řízení. Přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí se měl dopustit řidič ve Dvoře Králové nad Labem. Policisté ho zastavili ve vozidle Peugeot krátce po půlnoci již 2. ledna a zjistili, že má vysloven zákaz řízení. Provedený test na drogy u něho navíc prokázal přítomnost zakázaných návykových látek. V případě uznání viny a odsouzení mu hrozí až dvouletý pobyt ve vězení.

DN - HorskáV úterý 1. ledna chvíli po jedné hodině ranní na ulici Horská v Trutnově došlo k dopravní nehodě, při které sehrál svou roli také alkohol. Podle zjištěných skutečností tu řidič vozidla Škoda Felicia zřejmě v důsledku jeho ovlivnění vyjel na rovném úseku do protisměru, kde se bočně střetl s protijedoucím vozidlem Škoda Octavia. Po nehodě však pokračoval dál a nezastavil. Následně asi po jednom kilometru se svým vozidlem havaroval, když pravděpodobně nezvládl řízení při předjíždění jiného automobilu a v pravotočivé zatáčce vyjel mimo vozovku, kde narazil do dopravní značky a poté ještě do stromu. Provedená dechová zkouška u muže prokázala 1,92 promile alkoholu v dechu. Policisté rovněž zjistili, že má na vozidle propadlou technickou kontrolu a při jízdě nejspíš nebyl připoután. Při nehodě naštěstí nikdo neutrpěl žádné zranění. Hmotná škoda je předběžně odhadnuta na částku 46 tisíc korun. Celou událost nyní šetří trutnovští dopravní policisté.

Policisté ve Špindlerově Mlýně dále první den nového roku přijali oznámení o majetkové trestné činnosti. V jednom tamním zábavním podniku měl neznámy lapka totiž poškozenému odcizit ze stolu mobilní telefon za bezmála 17 tisíc korun a dalšímu pak z kapsy peněženku s penězi. Nenechavec měl úřadovat i v lyžárně jednoho místního hotelu, ze které odcizil dva páry lyží za téměř 55 tisíc korun. Jednotlivé případy policisté zadokumentovali a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež. V případě dopadení může pachateli či pachatelům hrozit trest odnětí svobody až do výše pěti let.

nprap. Lukáš Vincenc

2. ledna 2019, 14:08

