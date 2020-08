Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vstoupil do jeho bytu a chtěl po něm peníze

SOKOLOVSKO – Obviněný muž skončil ve vazbě.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmačtyřicetiletého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinu porušování domovní svobody.



Toho se měl obviněný muž dopustit v polovině srpna tohoto roku v Chodově. V odpoledních hodinách měl zaklepat na dveře bytu stejně starého muže. Po chvíli, co otevřel, měl obviněný muž vsunout nohu do dveří tak, aby nešly zavřít. Postavil se s rukama sevřenýma v pěst a bez povolení majitele měl vstoupit do jeho bytu a pod pohrůžkou ublížení chtít po něm finanční hotovost. Poškozený muž mu přinesl peníze, ale to však obviněnému muži zřejmě nestačilo a stále se k němu přibližoval. Ze strachu, že by muž mohl ublížit jemu či jeho manželce, obviněnému podal další peníze. Ten si je měl vzít a sdělit, že si následující den přijde pro další splátku a z bytu odešel.

Policejní komisař podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Ten jej akceptoval a soudce ho poslal do vazební věznice, kam byl následně eskortován policejní hlídkou.



V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody na dva roky až deset let.



nprap. Eva Valtová

19. 8. 2020

