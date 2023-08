Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vstoupil do bytového domu

KARLOVARSKO – Z bytu odcizil různou elektroniku.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřicetiletého muže z Plzeňska, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

Obviněný muž měl na konci července letošního roku krátce po desáté hodině dopolední vstoupit do jednoho z bytových domů v Karlových Varech. Poté, co vyšel až do třetího nadzemního podlaží, přišel ke vstupním dveřím jednoho z bytů. Ty poškodil, čímž se dostal do vnitřních prostor. Byt měl následně prohledat a odcizit z něj několik druhů elektroniky, jako například dvě herní konzole, tři notebooky, chytré hodinky nebo také hygienické potřeby. Poté i s odcizenými věcmi z bytu odešel.

Svým jednáním měl na poškozených a odcizených věcech způsobit škodu přibližně 120 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen.

nprap. Jan Bílek

30.8.2023

