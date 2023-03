Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Všichni řidiči střízliví

CHOMUTOVSKO - Noční preventivní akce dopravních policistů.

Vybaveni testery na alkohol a návykové látky, ale tentokrát i drobnými pozornostmi, vyrazili poslední únorový víkend v nočních hodinách hlídky chomutovských dopravních policistů do ulic, aby dohlížely na bezpečí na silnicích. V rámci dopravně preventivní akce se policisté zaměřili zejména na dodržování zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek řidiči dopravních prostředků. To, že alkohol za volant nepatří, tentokrát věděli i všichni kontrolovaní řidiči a řidičky. Ani jeden z nich nebyl pod vlivem žádné návykové látky. Místo problémů si tedy tito řidiči od mužů zákona „vysloužili“ drobné pozornosti, například vůně do auta s logem Policie ČR a příhodným nápisem OPILÝ ŘIDIČ, VESELÝ VRAH.

Přestože tzv. „Suchej únor“ (osvětová kampaň vyzývající k měsíční abstinenci od alkoholu) před pár dny skončil, účastníci silničního provozu by si měli uvědomit, že za volantem musí být střízliví nejen v únoru…

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 7. března 2023

