Všichni řidiči autobusů byli vzorní

ZLÍNSKO: Policisté zkontrolovali téměř tři sta řidičů.

Dnes mezi čtvrtou a osmou hodinou ráno se policisté z dopravního inspektorátu a z obvodního oddělení ze Zlína zaměřili na prevenci v dopravě. Kontrolovali zejména řidiče vozidel hromadné přepravy osob. Pro policisty bylo důležité zjištění, zda neusedají za volant pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a neohrožují tím cestující, které vezou.

Kontrola řidičů probíhala souběžně ve městech Zlín, Otrokovice a Luhačovice. Policisté zastavili a zkontrolovali celkem 49 řidičů trolejbusů a 69 řidičů autobusů. Ani jeden z nich před jízdou nepožil návykovou látku, která by snížila jeho schopnost k řízení dopravních prostředků. Kromě toho zastavili policisté i 169 řidičů osobních vozidel. U nich museli vyřešit celkem dva přestupky. Jeden z řidičů měl propadlou platnost technické kontroly. Druhý řidič ve věku jednatřicet let nadýchal menší množství alkoholu, a to 0,33 promile. Přiznal, že v noci vypil dvě dvanáctistupňová piva. Policisté muži zakázali další jízdu a zadrželi mu řidičský průkaz. Ve správním řízení ho čeká zřejmě pokuta a zákaz řízení.

V podobných kontrolách budou policisté nadále pokračovat.

27. listopadu 2019, por. Bc. Monika Kozumplíková

