"Všichni jezdí připoutaní" . . děti si odnesly ceny za vítězství

KRAJ - Již po čtvrté vyhlašoval Tým silniční bezpečnosti spolu s policií téma na literární a výtvarnou soutěž v rámci projektu Markétina dopravní výchova. Letošní bylo zaměřeno na potřebu poutání ve vozidle - "Všichni jezdí připoutaní". V Muzeu PČR se konalo vyhodnocení soutěže. Výkresy a literární díla do ní poslalo přes dva tisíce dětí z celé České republiky.

Děti po celé České republice kreslily a psaly na téma "VŠICHNI JEZDÍ PŘIPOUTANÍ". Je to již čtvrté téma, které Tým silniční bezpečnosti spolu s policií vyhlašoval v rámci projektu Markétina dopravní výchova. Na vyhlášené téma přišlo na dva tisíce výtvarných děl a 200 literárních počinů. Komise vybírala v každé kategorii pět nejlepších . .

Slavnostní vyhlášení celorepublikové soutěže proběhlo v pátek 21. června 2019 v Muzeu Policie České republiky.

Výtvarná a literární soutěž je jednou z aktivit projektu „Markétina dopravní výchova“. Nositelem projektu je Tým silniční bezpečnosti. Ve spolupráci s Policií České republiky se soutěž stala celorepublikovou záležitostí. V Muzeu Policie České republiky byli žáci mateřských a základních škol ohodnoceni věcnými dary. Současně pro výherce a jejich doprovod přichystalo vedení Muzea PČR zdarma prohlídku expozic muzea. Ceny do soutěže věnovali partneři, kterými jsou Mocca, Méďa Pusík, Bagmaster IQ Landia Liberec a Bezpečná společnost. Soutěž a celý projekt je financován fondem zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích – tři kategorie výtvarné soutěže (MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ) a kategorie pro literární soutěž (ZŠ). Výběr výherců republikového kola se konal 29. května, kdy zasedla odborná komise. Hodnocení literární části soutěže se ujali autoři vlastních literární děl a pracovníci Krajské vědecké knihovny v Liberci. Hodnotil Mgr. Marek Sekyra a Mgr. Monika Pospíšilová Kozáková.

„Jsem příznivcem preventivních projektů a podporuji všechny, které mají smysl a umí oslovit velké množství těch, na které jsou zaměřeny. A tento dopravní projekt se ve všech těchto ohledech potkal s oběma faktory. Kdyby pro děti nebyl zajímavý, nesešlo by se nám tolik výtvarných a literárních dělz celé republiky. Dva tisíce výkresů na téma bezpečného poutání a dvě stovky literárních děl, to je opravdu úctyhodné číslo a dětem i pedagogům patří zaslouženě poděkování. Jako potěšující vnímámi fakt, že se soutěž podařilo posunout v předchozích kolech do celé republiky a nyní můžeme s radostí pozvat a ocenit výherce v Praze, v Muzeu Policie České republiky,“sdělil středočeský policejní ředitel brigádní generál Václav Kučera.

Hodnotné ceny žákům mateřských a základních škol předal brig. gen. Ing. Tomáš Lerch, společně s brig. gen. JUDr. Václavem Kučerou PhD., MBA, krajským policejním ředitelem a ředitelem Týmu silniční bezpečnosti, Ing. Janem Polákem. „Projekt, který se zrodil v Libereckém kraji, se daří posouvat do celé republiky. O zájmu škol nás přesvědčilo množství prací, které v tomto kole soutěže dorazilo. Již nyní připravujeme další téma na podzimní kolo soutěže,“uvedl Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.

Děti kreslily a psaly na téma bezpečného poutání při cestování. Vyhlašovatelé soutěže tak chtěli poukázat na častý nešvar na českých silnicích. “Jsem za téma bezpečného poutání rád. Každý pátý smrtelně zraněný spolujezdec při dopravních nehodách je totiž bohužel nepřipoutaný. Výtvarná soutěž vnáší debatu o bezpečnosti silničního provozu nejenom do škol, ale i do rodin, kde se členové napříč generacemi ovlivňují a upozorňují se navzájem na to, jak se chovat na silnicích bezpečně,“ řekl brigádní generál Tomáš Lerch, ředitel Ředitelství služby dopravní policie.



