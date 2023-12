Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

"Všechno mé ženě Filoméně"

KRAJ - Žena se chtěla stát po smrti manžela jedinou dědičkou.

V těchto dnech krajští kriminalisté z odboru hospodářské kriminality obvinili 2 ženy ve věku 43 a 61 let ze zvlášť závažných zločinů podvod a zneužití pravomoci úřední osoby a další dvě ženy (49 a 58 let) ze zvlášť závažného zločinu podvod. Hlavní aktérkou případu má být 61letá žena z Náchodska, která se chtěla neoprávněně stát jedinou dědičkou pozůstalosti po smrti svého o 20 let staršího manžela. Ještě za života svého manžela totiž vytvořila závěť s jeho fiktivní poslední vůlí, aby ji ostatní dědicové mylně považovali za pravý dědický titul, podle něhož bude pozůstalost rozdělena. S pomocí dalších tří žen vytvořila závěť se všemi zákonnými náležitostmi. Třiačtyřicetiletá zaměstnankyně jedné obce, která měla oprávnění ověřovat podpisy, na závěti fiktivně legalizovala mužův podpis. Zbývající dvě ženy podpisem závěti svědecky, avšak v rozporu se skutečností, potvrdily její obsah jako mužovu poslední vůli. Nejstarší z žen pak následně nechala závěť založit do notářské úschovy.

Na podvod se přišlo tak, že jeden z dědiců měl ponětí i o jiné závěti, která se následně našla při domovní prohlídce.

Svým jednáním mohla obviněná žena způsobit ostatním dědicům škodu za necelých 120 miliónů korun.

Nejstarší a nejmladší ženě tak hrozí trest odnětí svobody na 5 až 12 let, dvěma prostředním na 5 až 10 let.

por. Iva Kormošová

29.12.2023, 10.45



