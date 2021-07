Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vrtulník zasahoval při nehodě na Kolínsku

KOLÍNSKO – Při dopravní nehodě byl zraněn jeden řidič těžce a dívka utrpěla zranění lehčího charakteru.

Dnes 8. července 2021 vyjížděli policisté kolínského dopravního inspektorátu k oznámené dopravní nehodě, která se stala několik minut po 11.00 hodině na silnici II. třídy č. 125 na trase mezi obcemi Jindice a Červený Hrádek.

Při dopravní nehodě se střetla dvě osobní vozidla. V osobním vozidle značky Kia cestovala dvoučlenná posádka a v osobním vozidle značky Ford byla třiatřicetiletá řidička. Vlivem nárazu sjelo osobní vozidlo Kia mimo pozemní komunikaci, kde narazilo do stromu. Čtyřicetiletý řidič utrpěl těžká zranění a byl vrtulníkem LZS transportován do jedné z pražských nemocnic. Jeho osmiletá spolujezdkyně byla posádkou ZZS převezena s lehčím zraněním do kolínské nemocnice. Řidička neutrpěla žádné zranění. Policisté vyzvali oba řidiče k provedení dechových zkoušek, které byly s negativními výsledky.

Na místě zasahovaly složky IZS. Pozemní komunikace byla plně uzavřena. Následně kolem půl 12.30 hodin byla průjezdnost na silnici řízena kyvadlově.

Dopravní nehoda je nadále v šetření.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

8. července 2021

