Vrtulník dívku našel

VYŠKOVSKO: Rychlá pátrací akce slavila v Podomí na Vyškovsku brzy úspěch (video).

Rychlá pátrací akce slavila ve středu večer v Podomí na Vyškovsku úspěch. Policisté tam pátrali po čtrnáctileté dívce, která reagovala útěkem na řešení školních a výchovných problémů. Školačka zmizela v podvečer přímo ze školy, když spolu s otcem řešili její prohřešky s třídním učitelem. Když bylo prvotní hledání otce bezvýsledné, požádal o pomoc policii. Do lokality obratem zamířila desítka policistů. Další tři desítky byly alarmovány a připraveny vyrazit pátrat do blízkého lesního terénu, kam se měla poměrně spoře oděná dívenka vydat. Velitel akce po vyhodnocení situace přizval na pomoc psovoda a vrtulník s termovizí. Právě ze vzduchu získali policisté přesné informace o tom, kde se dívka nachází. Našli ji promrzlou, ale viditelně nezraněnou. Následně ji předali záchranářům. Ti ji přesto převezli do nemocnice dalšímu k vyšetření.

por. Bohumil Malášek, 10. února 2022

