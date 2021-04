Vrchní komisař - vyřizování podání subjektů údajů týkajících se zpracování jejich osobních údajů

Policejní prezidium ČR, odbor pověřence pro ochranu osobních údajů - služební poměr

Policejní prezidium České republiky – Odbor pověřence pro ochranu osobních údajů hledá uchazeče/uchazečku do služebního poměru na pozici

„vrchní komisař – 8. tarifní třída“





Odbor pověřence pro ochranu osobních údajů Policejního prezidia České republiky hledá do svého týmu kolegy, kteří by zajišťovali agendu vyřizování podání subjektů údajů týkajících se zpracování jejich osobních údajů.





Popis práce:

vyřizování podání subjektů údajů týkajících se zpracování jejich osobních údajů (např. žádosti, kdy se fyzická osoba dotazuje, zda jsou k její osobě Policií České republiky zpracovávány osobní údaje, zejména v informačních systémech), včetně související komunikace se všemi organizačními články Policejního prezidia České republiky, útvary Policie České republiky i se žadateli

podíl na tvorbě koncepce, stanovení zásad a postupů, a metodickém vedení v problematice práv subjektů údajů

analýza a koordinace jednotlivých činností při zajišťování agendy, včetně návrhů systémových opatření





Nabízíme:

zajímavou a zodpovědnou práci na pozici na centrálním pracovišti s celorepublikovou působností v menším mladém rozvíjejícím se kolektivu

možnost osobního i profesního růstu, jistotu, zázemí a perspektivu

30 dnů řádné dovolené

příspěvek FKSP (penzijní pojištění, dovolená, půjčky na bydlení, dotované stravování apod.)

pracoviště v Praze (možnost ubytovny)

volný vstup do posilovny přímo v areálu





Požadujeme:

vzdělání: vysokoškolské, min. v bakalářském studijním programu, obor: právo, právní a veřejnosprávní činnost

základní orientace v právních předpisech upravujících činnost Policie České republiky a zpracování osobních údajů (např. zákon o Policii České republiky, GDPR, zákon o zpracování osobních údajů, trestní řád, správní řád)

přesnost, pečlivost, důslednost, analytické uvažování, samostatnost, dobrý písemný projev

organizační a komunikační schopnosti, odpovědný a aktivní přístup k plněným úkolům, schopnost stanovit si priority

základní znalost anglického jazyka vítána

rámcové znalosti o působnosti organizačních článků Policejního prezidia České republiky a útvarů Policie České republiky vítány





Platové podmínky:

8. tarifní třída podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 336/2019 Sb.

zvláštní příplatek 5.000,- Kč, osobní příplatek podle dosahovaných výsledků





Místo pracoviště:

Policejní prezidium České republiky, Bubenečská 20, Praha 6





Nástup:

1. 6. 2021, příp. dle dohody.





Strukturovaný životopis s motivačním dopisem a vyznačením názvu pozice v případě zájmu, prosím, zasílejte na e-mailovou adresu: pp.sou@pcr.cz. Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, bude proveden výběr z jiných uchazečů, přičemž Vámi zaslané dokumenty budou zlikvidovány.





Případné doplňující informace je možné získat na telefonním čísle 974 835 775 nebo 974 835 797.

vytisknout e-mailem