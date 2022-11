Vraždy spáchané na ženách jejich partnery

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací:

„Počet případů vražd, kdy obětí byla žena a pachatelem byl její intimní partner (manžel, druh nebo ex-manžel), a to souhrnně za roky 2018, 2019, 2020, 2021.“

Policie České republiky poskytla žadateli požadované statistické údaje v následujících tabulkách a připojila k nim následující doprovodné informace:

Statistika kriminality Policie České republiky do roku 2018 evidovala vztah oběti k pachateli jako vlastnost skutku, od roku 2019 eviduje tento vztah jako vlastnost objektu napadení. Metodika evidence do roku 2018 a od roku 2019 je naprosto rozdílná, a výsledné statistické údaje jsou proto vzájemně neporovnatelné. Z uvedeného důvodu povinný subjekt neuvádí požadované statistické údaje za rok 2018 a místo nich poskytuje žadateli statistické údaje za první tři čtvrtletí roku 2022. V roce 2021 statistika kriminality Policie České republiky doznala další změnu, pokud jde o vlastnosti objektu napadení, když ukazatel vztahu objektu napadení k pachateli do roku 2020 vykazující hodnoty rozlišené podle pohlaví (např. manželka) byl nahrazen ukazatelem vykazujícím univerzální hodnotu (např. manžel/manželka). Rozlišení vztahu objektu napadení k pachateli podle pohlaví se nadále odvozuje od pohlaví osoby, která je objektem napadení. Povinný subjekt rovněž upozornil na skutečnost, že v jednom skutku může být evidováno více objektů napadení, a tudíž i více vztahů mezi objektem napadení a pachatelem, takže z prostého součtu uvedených statistických údajů nelze usuzovat na celkový počet evidovaných skutků.

Veličina 2019 2020 2021 Celková kriminalita, všechny registrované skutky 199 221 165 525 153 233 z toho vraždy 143 130 105 z toho skutky, kde objektem napadení je žena se vztahem k pachateli - manželka - platné do 2020 9 6 0 - družka, žena ve společné domácnosti - platné do 2020 4 13 0 - dospělá osoba s jiným vztahem (kamarádka) 3 6 3 - manželka v rozvodovém řízení - platné do 2020 1 0 0 - bývalá přítelkyně - platné do 2020 8 4 0 - registrovaná partnerka 0 1 0 - bývalá manželka, registrovaná partnerka - platné do 2020 0 1 0 - manželka/manžel - platné od 2021 0 0 3 - družka/druh - platné od 2021 0 0 6 - přítelkyně/přítel - platné od 2021 0 0 5 - bývalá přítelkyně/bývalý přítel - platné od 2021 0 0 3

Veličina 1. 1. - 30. 9. 2022 Celková kriminalita, všechny registrované skutky 139 838 z toho vraždy 122 z toho skutky, kde objekt napadení je žena se vztahem k pachateli - dospělá osoba s jiným vztahem (kamarádka) 5 - registrovaná partnerka 0 - manželka/manžel 7 - družka/druh 7 - přítelkyně/přítel 0 - bývalá přítelkyně/bývalý přítel 5 - bývalá manželka/bývalý manžel 1

PhDr. Jiří Vokuš, 24. listopadu 2022

