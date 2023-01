Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vraždy na západě očima kriminalisty

KARLOVARSKÝ KRAJ – Oblíbené přednášky v podání plk. Mgr. Rudolfa Flašky.

Při přípravě výstavy „Historie a současnost policejních sborů na Sokolovsku“, která se konala v loňském roce ve výstavní síni v přízemí sokolovského zámku, se zrodila myšlenka o přednáškách týkajících se vražd v Karlovarském kraji. „Domluvili jsme se, že v rámci této výstavy zpracuji několik vražd, ke kterým došlo v našem regionu po roce 1990. Poté jsem v místní kinokavárně o těchto vraždách mluvil na přednášce,“ uvedl k první přednášce na téma Vraždy na západě očima kriminalisty plk. Mgr. Rudolf Flaška, vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, tedy odboru, který se nejzávažnějšími trestnými činy zabývá.



A pak už to šlo, jak se říká, ráz na ráz. V muzeu v Karlových Varech se konala výstava „Detektivové, četníci a sběratelé kostí“, kterou chtěli pořadatelé obohatit právě přednáškou v podání plk. Mgr. Rudolfa Flašky. „V rámci této výstavy se uskutečnily dvě přednášky. Navštívili jí lidé i z okolí, takže se to rozkřiklo a následně se ozvali i další. Přednášku jsem tak měl například i v knihovnách v Horním Slavkově či Lokti,“ doplnil s úsměvem Flaška, který má v současné době zpracováno šest případů. „V rámci přednášky jsou vždy prezentovány čtyři případy. Snažím se případy vybírat i vzhledem k místu, kde se přednáška koná. Například naposledy v Lokti jsem mluvil o vraždách v Sokolově a Chodově, ale také o vraždě v Kyselce na Karlovarsku, kterou ovšem spáchal muž, který právě v Lokti několik let žil,“ doplnil.



K šesti prezentovaným vraždám ale možná brzy nějaké další přibydou. „Pokud mi to čas dovolí, tak určitě nějaké další případy zpracuji. Samotná přednáška o čtyřech případech trvá zhruba dvě hodiny, ale to zpracování jednotlivých případů zabere mnohonásobně více času,“ pokračoval plk. Mgr. Rudolf Flaška.



Mezi lidmi je o přednášky velký zájem, což potvrdila i ta poslední v Lokti. „Dorazilo zhruba 150 lidí, což je zatím asi nejvyšší návštěva,“ uzavřel.



Další přednáška na téma Vraždy na západě očima kriminalisty se uskuteční v úterý 14. března letošního roku v knihovně v Mariánských Lázních. Její začátek je naplánován na 17:30 hodin a vstup je samozřejmě zdarma.

mjr. Jakub Kopřiva

19. 1. 2023

