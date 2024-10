Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Vražda v Ostravě - Zábřehu

Ms kraj - do osmi minut od oznámení policisté zadrželi podezřelého muže

Ve středu 9. října 2024 hodinu po půlnoci přijali policisté na linku 158 hned několik oznámení o fyzickém napadení mezi dvěma muži v Ostravě – Zábřehu. Policejní hlídky po příjezdu na místo nalezly těžce zraněného muže středního věku a dle oznamovatelů měl druhý muž utéct. Jedna hlídka začala poskytovat zraněnému první pomoc a další hlídka okamžitě začala po útočníkovi pátrat. Operační důstojník předal hlídkám informaci k popisu možného pachatele a do osmi minut od oznámení policisté oddělení hlídkové služby Ostrava podezřelého muže zadrželi. Vzhledem k závažnosti a následkům si věc převzali krajští kriminalisté.

Ještě téhož dne vrchní policejní komisař obvinili 20letého mladíka ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Obviněný měl po vzájemné drobné slovní a fyzické rozepři napadnout 59letého poškozeného tak, že zůstal bezvládně ležet na zemi a odcizit mu osobní věci. Po chvíli se měl k poškozenému opět vrátit a znovu jej fyzicky napadnout do oblasti hlavy, krku, hrudníku. Poškozený utrpěl mnohočetná zranění, kterým i přes desítek minut trvající poskytovanou pomoc nejprve ze strany policistů, následně zdravotníků, na místě podlehl. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody až do výše dvaceti let nebo trest výjimečný. Byl podán podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby.

mjr. Jiroušková Pavla

11. října 2024

vytisknout e-mailem