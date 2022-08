Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Vražda v Bělském lese

Ms kraj - obviněna jedna osoba

Na začátku týdne jsme informovali o prověřování případu vraždy, kdy pachatel z místa činu utekl. Kriminalisté zjistili informace k možnému podezřelému. Jelikož se jednalo také o osobu bez přístřeší, o to bylo pátrání náročnější. Ještě ten den však zadrželi v této souvislosti tři osoby, se kterými činili procesní úkony.

Prověřováním kriminalistů se vyloučila u dvou ze zadržených osob účast na úmrtí poškozeného a ze zadržení byly následně propuštěny.

Ve středu 24. 8. 2022 zahájila vrchní komisařka trestní stíhání 34letého muže ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Obviněný měl v noční době ze dne 22. na 23. 8. 2022 v Ostravě v Bělském lese, po vzájemné slovní rozepři a fyzické potyčce, napadnout 40letého poškozeného. Způsobil mu bodná a bodnořezná poranění, kterým poškozený na místě podlehl. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody ve výši od deseti do osmnácti let. Kriminalisté podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

25. srpna 2022

