Vražda na Sokolovsku

KARLOVARSKÝ KRAJ – Jedná se o první případ vraždy v letošním roce.

Kriminalisté z Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání osmačtyřicetiletého muže z Nového Sedla na Sokolovsku, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy.

Obviněný muž měl v nočních hodinách z pátku 3. na sobotu 4. února letošního roku přijít do bytové jednotky v Novém Sedle, kde bydlela jeho dvaačtyřicetiletá známá. Dvojice měla mít slovní rozepři ohledně získání omamných a psychotropních látek. Po tomto slovním konfliktu měl osmačtyřicetiletý muž ženu fyzicky napadnout několika údery do horní poloviny těla, konkrétně zejména do oblasti hlavy. Jednat měl s úmyslem ženu usmrtit a pro sebe získat majetkový prospěch.

Po útoku měl obviněný bezvládné tělo ženy přikrýt v bytě nalezenou přikrývkou a z místa odejít. Tělo dvaačtyřicetileté ženy měl najít kolem šesté hodiny ranní její přítel po návratu ze zaměstnání. Ten jí měl ještě poskytnout první pomoc, ale v tu dobu již žena nejevila známky života. Rozsáhlým zraněním bohužel na místě podlehla.

Kriminalisté ve spolupráci s policisty z obvodních oddělení se tímto násilným trestným činem usilovně zabývali. Po provedených šetřeních a vyhodnocení zajištěných stop společně se Zásahovou jednotkou Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje v neděli kolem 18. hodiny osmačtyřicetiletého muže zadrželi v bytové jednotce nedaleko místa, kde ženu usmrtil.

Policejní vrchní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na rozhodnutí soudu si muž počká v policejní cele.

V případě prokázání viny hrozí muži, který již byl v minulosti za vraždu ve stádiu pokusu pravomocně odsouzen, trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest.

V roce 2023 se jedná o vůbec první případ vraždy dokonané či vraždy ve stádiu pokusu, kterým se kriminalisté na území Karlovarského kraje zabývali.

mjr. Jakub Kopřiva

6. 2. 2023

