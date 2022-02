Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vražda na Rumbursku objasněna

ÚSTECKÝ KRAJ - Krajským kriminalistům se podařilo v krátké době objasnit případ zvlášť závažného zločinu vraždy.

Krajským kriminalistům se v krátké době podařil objasnit případ vraždy devětačtyřicetileté ženy. Čtyřicetiletý muž byl v pondělí 7. února obviněn ze zvlášť závažného zločinu vraždy, v úterý dopoledne soudce rozhodl o uvalení vazby, obviněný byl následně eskortován do vazební věznice. Za uvedené jednaní mu v případě uznání viny hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 15 do 25 let nebo výjimečný trest.

Tento případ kriminalisté začali rozplétat v pátek v dopoledních hodinách, kdy na linku 158 náhodný kolemjdoucí oznámil, že viděl požár v lese a následně v blízkosti skládky objevil ohořelé tělo ženy. Na místo ihned vyjeli krajští kriminalisté, tělo na místě ohledal soudní lékař a policisté začali pátrat po totožnosti oběti. Do prověřování se zapojilo bezmála 30 kriminalistů, kteří nepolevili ani minutu a ve dne v noci se střídali. Na místo nálezu byl rovněž povolán psovod se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání akcelerantů hoření. Desítky policistů speciální pořádkové jednotky prohledali širší okolí.

Po několika hodinách se podařilo zjistit totožnost oběti. Jednalo se o devětačtyřicetiletou ženu, která bydlela v okolí, ustanovení jejího jména bylo pro kriminalisty zásadní pro další postup. Skládali časovou osu, kde a s kým se žena pohybovala a jaké byly její kontakty a zároveň prověřovali, kdo se pohyboval v okolí místa činu. Důkladnou analýzou všech informací byl zjištěn podezřelý, který byl v pondělí 7. února na základě předložených důkazů obviněn ze zvlášť závazného zločinu vraždy. Obviněný čtyřicetiletý muž byl v minulosti za pokus vraždy již odsouzen.

Ústí nad Labem 8. února 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

