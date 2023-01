Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vrátili se do bytu

MOSTECKO - Pár chtěl bydlet zadarmo; Zdrogovaní řidiči.

Chomutovská dvojice čelí trestnímu stíhání ze spáchání přečinu neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru. Majitel bytu na Litvínovsku vypověděl muži ve věku 35let a 24leté ženě z jistých důvodů nájemní smlouvu. Ti se s tím zřejmě nechtěli smířit a do nemovitosti se za užití násilí vrátili. Bytovou jednotku měli pak bez dalšího svolení nájemce nadále společně užívat. Nájemné ani vodné neplatili, elektřina byla již odpojena. Na vstupních dveřích muž způsobil nezákonným vniknutím dvoutisícovou hmotnou škodu. Mostecká vyšetřovatelka vyhodnotila všechen důkazní materiál a ženu s partnerem obvinila. Uzná-li soud jejich vinu, do vězení se mohou podívat až na dva roky.

Zdrogovaní řidiči

Mostečtí policisté podezírají dva řidiče z toho, že letošního ledna řídili vozidlo pod vlivem návykové látky. Oba šoférovali vůz značky Audi a narazili na uniformované muže hlídkové služby v Mostě na Třídě Budovatelů. Pro prvního, 32letého Chomutovana skončila jízda v hluboké noci poté, co výsledek testu na přítomnost drog v těle ukázal pozitivní výsledek. Večerní kontrola druhého, 35letého motoristy z Litoměřic dopadla totožně. I u něho policisté zjistili užití pervitinu před jízdou. Navíc vyšlo najevo, že má odebraný řidičský průkaz za jiné prohřešky v dopravě. Každý z nich si vyzkoušel nocleh v policejní cele. Výsledky toxikologických vyšetření potvrdily, že oba řidiči vykonávali činnost spojenou s řízením vozidla pod vlivem drog a mohli tak ohrozit život nebo zdraví jiných osob. Sdělení podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky si muži převzali na obvodním oddělení. Od soudu mohou v případě uznání viny odejít až s ročním trestem odnětí svobody.

