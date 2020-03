Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vrátil se na místo činu

CHOMUTOVSKO - Policisté ho zadrželi a nyní je už ve vazbě; Mějte na veřejnosti zakrytá ústa a nos a dodržujte pravidla stanovená vládou.

V minulém týdnu chomutovští policisté ihned po činu zadrželi muže, který se měl během několika hodin dopustit opakovaně protiprávního jednání. Nejprve měl v odpoledních hodinách na sídlišti v Chomutově ze stěny provozovny firmy zabývající se výrobou a opravami elektronických zařízení násilím odstranit a odnést bezpečnostní kameru v hodnotě téměř 5 tisíc korun. Následně se podle sděleného obvinění po několika hodinách na místo vrátil, aby se tam do stejného objektu vloupal a připravil si k odcizení další věci, například vrtací kladivo v hodnotě 4 tisíc korun. Na místě ho však překvapila přivolaná policejní hlídka, která ho po čtvrté hodině ranní zadržela přímo při činu. Podezřelý, který měl navíc poškozením dveří při násilném vniknutí způsobit škodu ve výši cca 3 tisíce korun, byl tak umístěn do cely a vyšetřovatel mu již sdělil obvinění z trestného činu krádeže. Kromě toho podal na 26letého Chomutovana, který byl i v minulosti za krádež již odsouzen, podnět ke vzetí do vazby. Státní zástupce i soudce se s podnětem ztotožnili a dotyčný tak na výsledek vyšetřování bude čekat za mřížemi. Vzhledem k tomu, že obviněný se měl krádeže dopustit v době vyhlášeného nouzového stavu státu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, hrozí mu v případě odsouzení až osmiletý trest odnětí svobody.

Mějte na veřejnosti zakrytá ústa a nos a dodržujte pravidla stanovená vládou



Policisté v uplynulých dnech na Chomutovsku řešili oznámení o shromažďování občanů ve veřejně dostupných prostorách a navíc bez nařízené ochrany úst a nosu.

K jednomu z případů došlo v pátek večer v malé obci na Klášterecku. Tam se v budově tělovýchovné jednoty konala oslava, na níž bylo přítomno celkem 18 lidí včetně dětí. Přítomní neměli zakrytý obličej, jak ukládá nařízení vlády z minulé středy. Vyplývá z něho povinnost mít ve veřejných prostorách zakrytá ústa a nos.

K obdobnému oznámení vyjížděli v neděli večer i chomutovští policisté. Na sídlišti Kamenná se sešlo sedm lidí, aby si ve společných prostorách panelového domu zahráli karty. Opět všichni bez jakékoli ochrany obličeje.

Kromě povinnosti mít mimo bydliště zakrytá ústa a nos přitom vláda ČR rozhodla s účinností od 16. března 2020 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, nezbytných cest za rodinou a dalších nezbytných cest, například k obstarání základních životních potřeb. Ani jeden z výše popsaných případů do těchto výjimek nespadá.

Policisté tedy oba případy zadokumentovali a oznámili správnímu orgánu k projednání přestupku.



por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 23. března 2020

