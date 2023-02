Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vrátil se do stejné prodejny

CHEBSKO – Se zbožím už však neodešel.

Policisté z obvodního oddělení Aš sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže sedmatřicetiletému muži z Karlovarska.

Podezřelý muž měl v pondělí 20. února letošního roku krátce po sedmnácté hodině vstoupit do jedné z prodejen v Aši. Po vstupu do vnitřních prostor si měl muž vzít nákupní košík jako ostatní zákazníci. Poté měl přijet k regálu s alkoholem, odkud odebral jednu lahev, kterou vložil do košíku. Následně měl poodjet dále od regálu, kde si lahev s alkoholem schoval pod oblečení. Dále měl přijet k regálu s cukrovinkami. To si měl do košíku dát tabulku čokolády. Stejně jako v prvním případě měl odjet dále, kde si pod oblečení čokoládu schoval. Následně měl s prázdným košíkem přijít ke kasám, kde uhradil pouze plechovku piva.

O přibližně dvě hodiny déle se měl do stejné prodejny vrátit. To ho zaujal regál s parfémy. Následně měl odcizit tři parfémy, se kterými se snažil projít pokladní zónou, aniž by za zboží zaplatil. To se mu ale nepodařilo, jelikož byl na místě zastaven zaměstnanci prodejny, kteří věc ihned oznámili na linku 158. Policisté z obvodního oddělení Aš muže po příjezdu na místě zajistili.

Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 4 tisíce korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen.

nprap. Jan Bílek

24.2.2023

