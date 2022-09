Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vrátil bednu od piva, nyní ho za to čeká soud

Český Krumlov - Bednu od piva odnesl do výkupového automatu. Ta však nebyla jeho.

Policisté z obvodního oddělení v Českém Krumlově sdělili podezření třiačtyřicetiletému muži, který je podezřelý z přečinu krádež, kterého se měl dopustit dne 6. srpna 2022. Muž v jednom z obchodních domů v Českém Krumlově vrátil prázdnou bednu od piva do výkupního automatu, za což vyinkasoval částku 100 korun. To by samo o sobě nebylo trestné, kdyby bednu od piva muž neodcizil. Muž se navíc krádeže dopustil i přes to, že za podobný skutek byl již v posledních třech letech pravomocně potrestán. Nyní ho čeká soud, kde mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

11. září 2022

vytisknout e-mailem