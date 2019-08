Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vrah a dva kumpáni zadrženi

Tábor - Prověřování násilného činu v chatové osadě u Tábora má své první výsledky, muž podezřelý z vraždy je zadržen, jeho dva společníci také.

Případ závažného zločinu vraždy rozplétají od začátku týdne kriminalisté. Při operativních šetřeních narazili na informaci od dosti nevěrohodného zdroje o krádeži nářadí a to v souvislosti s násilným útokem či dokonce vraždou. Měli jen málo informací a přezdívku možné oběti. Pátrání je přivedlo do jedné z chatových osad u Tábora, kde skutečně v úterý dopoledne nalezli tělo muže zakryté větvemi a odpadem.

Kriminalisté provedli na místě neodkladné a neopakovatelné úkony a zajistili několik desítek stop. Zjistili také, že se v tomto místě pohybovali během víkendu tři muži. Rozjeli pátrání po těchto třech podezřelých a zároveň pátrání ke zjištění totožnosti nalezené oběti, muže, jehož tělo neslo známky násilné smrti. U těla zavražděného nebyly nalezeny žádné osobní věci, ani doklady či šperky. Do pátrání a vyšetřování se zapojili táborští kriminalisté, kynologové, uniformovaní policisté i posádka vrtulníku policie. Vše řídili a koordinovali krajští vyšetřovatelé a kriminalisté. Během dne tak byli zadrženi tři muži z Tábora (ve věku 22, 37 a 38 let).

Ohledání místa činu, výpovědi svědků, podezřelých i provedená soudní pitva, to vše potvrdilo vyšetřovací verzi kriminalistů. O víkendu nejmladší ze zadržených zavraždil zasazením mnoha bodnořezných ran šestačtyřicetiletého muže a to po předchozí hádce. Způsobil mu tak zranění neslučitelná se životem. Napadený muž na místě zemřel. Tělo své oběti pak na pozemku ukryl a zamaskoval různými předměty. Jeho dva starší společníci, kteří o vraždě věděli, tuto skutečnost neoznámili policii ani dalším orgánům činným v trestním řízení, přestože věděli o ukrytém těle a po vzájemné dohodě vykradli dům i garáž zavražděného. Odcizili nářadí a další movité věci. Ukradené věci měli v úmyslu později zpeněžit.

Vyšetřovatel nejmladšího muže obvinil ze závažného zločinu vraždy a také z krádeže i porušování domovní svobody. Jeho starší společníky z neoznámení trestného činu, krádeže i porušování domovní svobody.

Na všechny tři obviněné podal vyšetřovatel podnět k návrhu na jejich vzetí do vazby. V případě odsouzení hrozí podezřelému z vraždy trest odnětí svobody ve výši patnácti až dvaceti let či výjimečný trest, neb čin spáchal zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem. To vše však rozhodne až soud.

mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

22. srpna 2019

vytisknout e-mailem