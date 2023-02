Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vracela se na stejná místa

CHEBSKO – Skončila ve vazbě.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestadvacetileté ženy z Chebska, kterou obvinili ze spáchání přečinu krádeže.

Obviněná žena se měla od poloviny listopadu loňského roku do 20. ledna letošního roku dopustit nejméně osmi krádeží v Aši na Chebsku.

V úterý 15. listopadu krátce před dvanáctou hodinou měla šestadvacetiletá žena navštívit jednu z prodejen hraček. Z regálu si měla vzít panenku, se kterou z prodejny odešla bez zaplacení. O pouhou hodinu později se měla do prodejny vrátit. Postupovat měla stejně jako v prvním případě. Z regálu měla odcizit stavebnici, kterou ale nezaplatila a z prodejny odešla.

O několik dní později se měla zaměřit na jednu z čerpacích stanic. Po prvé měla do vnitřních prostor vstoupit ve středu 23. listopadu letošního roku, kde jí zaujaly tabákové výrobky. Následně měla jeden tabák odcizit a odejít z prodejny, aniž by za něj zaplatila. Během následujících čtyř dnů se do čerpací stanice vrátila ještě třikrát. To měla odcizit další tabáky nebo elektronickou cigaretu.

Ve středu 30. listopadu, tedy poslední listopadový den se měla žena rozhodnout, že navštíví jednu z prodejen potravin. Krátce po devatenácté hodině večerní tedy vešla do prodejny. Tentokrát měla odcizit několik kusů parfémových vod, které si ukryla a odešla bez zaplacení.

Poslední krádeže se žena měla dopustit v pátek 20. ledna letošního roku krátce po šestnácté hodině odpolední. To měla přijít do vnitřních prostor další čerpací stanice v Aši. Zaujmout jí měl vystavený karton cigaret, který vzala, a aniž by za něj zaplatila, odešla s ním z prodejny.

Svým jednáním měla způsobit škodu přibližně 5,5 tisíce korun.

Policisté z obvodního oddělní Aš se případy začali okamžitě zabývat a jednotlivé krádeže se jim krátce po spáchání podařilo objasnit.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněné šestadvacetileté ženy do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byla žena vzata do vazby.

V případě prokázání viny hrozí ženě trest odnětí svobody až na tři roky, neboť byla v minulosti za krádeže pravomocně odsouzena.

nprap. Jan Bílek

2.2.2023

