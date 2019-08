Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Vracel se do jedné a té samé prodejny

ROKYCANY – Odnášel si čokolády, za které neplatil. Rokycanští policisté mu již sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Včerejšího dne rokycanští policisté zadrželi 26letého muže, který opakovaně kradl v jedné prodejně v Rokycanech. V úterý, tj. 6. 8., nejprve odcizil 7 čokolád, které uschoval do kapes svých kalhot, a poté prošel pokladní zónou bez zaplacení. Svým jednáním tak způsobil škodu v hodnotě přes 400 korun. O hodinu déle se vrátil do prodejny znovu a z prodejních regálů tentokrát odcizil 6 čokolád v hodnotě přes 300 korun, které pronesl skrz pokladnu bez zaplacení. Další den navštívil prodejnu znovu, tentokrát si do sportovní tašky, kterou měl přes rameno, uschoval 4 čokolády v celkové hodnotě přes 490 korun. Svůj lup tentokrát nepronesl, neboť si všiml pracovnice prodejny, která stála u pokladny, a tak čokolády ponechal v nedalekém nákupním košíku. Následně byl zadržen majitelem prodejny a předán policistům. Ti zjistili, že se muž takového jednání dopustil, ačkoliv byl za takové jednání v minulosti opakovaně odsouzen. Rokycanští policisté ve věci zahájili úkony zkráceného přípravného řízení a muži sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

8. 8. 2019

