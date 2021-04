Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vozovku přejít mimo přechod se chodkyni nepodařilo

JABLONEC NAD NISOU – Chodkyni, která přecházela vozovku v ulici Palackého mimo vyznačený přechod, srazilo vozidlo.

Dnes odpoledne krátce před čtrnáctou hodinou se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici Palackého v místech před budovou Jablonexu. Dospělá chodkyně v tomto místě od přechodu pro chodce vzdáleném přibližně 50 metrů přecházela vozovku ve směru od přehrady. V té chvíli v přímém směru jízdy do centra města stála před světelnou křižovatkou kolona vozidel, mezi kterými žena prošla. Ovšem v druhém (odbočovacím) jízdním pruhu vedoucím stejným směrem vkročila bezprostředně do jízdní dráhy řidiči s vozidlem Ford Fiesta, který nemohl na situaci již nijak reagovat a chodkyni srazil. Žena byla z místa události převezena posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje do jablonecké nemocnice. Charakter jejího zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol policisté u řidiče i chodkyně vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





27. 4. 2021

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem