Vozidlo ve smyku

NALŽOVSKÉ HORY - Dnes ráno projížděl obcí řidič s nákladním vozidlem, se kterým narazil do stojící soupravy s cisternou. Ke zranění osob nedošlo.

Ve středu 10. března 2021 jel řidič ročník 1975 z Horažďovicka s nákladním vozidlem značky Iveco. V 7.15 hodin jel ve směru od Horažďovic na Klatovy a projížděl obcí Nalžovské Hory. Na komunikaci I. třídy číslo 22, kde se nacházela slabá vrstva sněhu, se dostal s vozidlem do smyku a mimo komunikaci narazil do stojícího nákladního vozidla s připojenou cisternou a do dodávky jedoucí před ním.

Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob. Dechové zkoušky byly u řidičů s negativními výsledky. Odhanutá hmotná škoda přesahuje dva miliony korun.

nprap. Ladmanová Dana

10. března 2021

