Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vozidlo skončilo i s řidičkou v potoce

DĚČÍNSKO - Policisté neváhali ani minutu a k uvězněné řidičce ve vozidle se ihned vydali.

Vozidlo skončilo i řidičkou v potoce

Včerejšího dne kolem páté hodiny odpoledne operační důstojník vyslal policejní hlídku z obvodního oddělení Krásná Lípa na místo dopravní nehody. Dle prvotních informací se jednalo o dopravní nehodu vozidla Škoda Fabie, které skončilo převrácené na střeše v tamním potoce v obci Rybniště – Nová Chřibská. Osmasedmdesátiletá řidička zůstala ve vozidle uvězněná z důvodu zaklíněných dveří na jedné straně a příkrého srázu na straně druhé. Vyslaná policejní hlídka byla během pár minut na místě první. Ve chvíli, kdy policisté viděli zoufalou ženu uvnitř vozidla, tak se rozhodli k ní do potoka slézt. Po chvilce se jim podařilo ženu vynést. Seniorka byla v šoku, ale viditelná zranění neměla. Policisté se ženu snažili uklidnit, posadili jí do tepla policejního vozidla a vyčkali na příjezd zdravotnické záchranné služby. Záchranáři následně ženu odvezli do nemocnice. Proč k dopravní nehodě vůbec došlo, řeší v současné době děčínští dopravní policisté.

vytisknout e-mailem