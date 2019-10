Vozidlo se vymrštilo na druhé

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

J.Hradec – Rychlá jízda a mokrá vozovka příčiny dopravní nehody.

Dopravní policisté z J.Hradce prošetřují dopravní nehodu ke které došlo dne 8. října 2019 v 14:25 hodin. Řidič osobního automobilu VW Passat jel ve směru od obce Břilice do obce Dunajovice, kdy pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost svého vozidla stavu a povaze vozovky, která byla toho času mokrá. Po průjezdu zatáčky nezvládl řízení, čímž se dostal do protisměrné části vozovky, kde vyjel s vozidlem mimo vozovku. V důsledku vyjetí vozidla došlo k vymrštění přední části vozidla a následnému pádu na přední část protijedoucí vozidla Škoda Citigo. V důsledku střetu vozidel došlo patrně k lehkému zranění řidičky osobního vozidla Škoda Citigo, která byla následně převezena vozidlem RZS do nemocnice v Č. Budějovicích. U obou řidičů byla policisty provedena dechová zkouška s negativním výsledkem. Na vozidle VW Passat vznikla hmotná škoda ve výši nejméně 20 000 korun. Na vozidle Škoda Citigo vznikla hmotná škoda nejméně 50 000 korun. Policisté dále zjistili, že vozidlo VW Passat nemělo platnou technickou kontrolu. Dopravní policisté se nehodou i nadále zabývají.

10. října 2019

